"В конце концов, я сообщил в скорую" - Байжанов не понимает, почему его обвиняют
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На суде над экс-министром Куандыком Бишимбаевым продолжается допрос второго подсудимого Бакытжана Байжанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Байжанов рассказал, как проходил его первый допрос.
Бакытжан Байжанов рассказал, что первый раз его допросили 9 ноября в качестве свидетеля. Тогда он сообщил следователям о том, что именно он просил удалить записи с видеокамер в ресторане Бао. При этом он не знал, что удалённую видеозапись можно восстановить.
Кроме того, во время допроса Байжанов сообщил следователям, что после обеда он с телефоном Салтанат поехал в фитнес-центр Fitness Palace, а затем возле торгового дома Керуен-сити передал телефон своему помощнику Абилю.
Он утверждает, что когда вернулся в 15.30 часов в ресторан, у него не было плохих мыслей в голове.
"Бишимбаев сказал, она не просыпается. Потом я позвонил врачу", - говорит подсудимый.
17 ноября Байжанов сообщил об использовании нашатырного спирта.
"Я сам до сих пор не могу понять, почему мне до сих пор предъявляют обвинение. В конце концов, я сообщил в скорую. Скорая дальше позвонила в полицию", - сказал Байжанов.
На вопрос, что его побудило вызвать скорую помощь, Байжанов ответил, что его позвал Бишимбаев.
"Я не мог нащупать пульс и сразу же позвонил в скорую помощь. Других факторов не было", - рассказал подсудимый.
Он также вспомнил, с какими словами обратился Бишимбаев к нему, когда стало известно о смерти Нукеновой.
"Он мне сказал: "Я убил человека. Как я посмотрю в глаза своим детям. Скажи Абылаю, чтобы отпустил меня. Я умру"", - утверждает Байжанов.
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