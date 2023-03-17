В контрабанде авто из России подозревают жителя Атырауской области

Фото: polisia.kz

В Атырау задержали приверженца деструктивного религиозного течения, подозреваемого в контрабанде автомобилей из России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД.

"В ходе обыска по месту жительства обнаружены поддельные автомобильные государственные знаки, договоры купли-продажи автомобиля, доверенности, паспорта РФ, удостоверения личности гражданских лиц, декларации на товар, мобильный телефон Iphone 13 и квитанции", - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК.