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293Фото: polisia.kz
В контрабанде авто из России подозревают жителя Атырауской области
В Атырау задержали приверженца деструктивного религиозного течения, подозреваемого в контрабанде автомобилей из России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД.
"В ходе обыска по месту жительства обнаружены поддельные автомобильные государственные знаки, договоры купли-продажи автомобиля, доверенности, паспорта РФ, удостоверения личности гражданских лиц, декларации на товар, мобильный телефон Iphone 13 и квитанции", - сообщили в полиции.
По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК.
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