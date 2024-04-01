В Кокшетау определили, как будут возмещать гражданам нанесённый паводками ущерб
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Акимат Кокшетау решил, что возмещение ущерба, причинённого паводками, будет осуществляться за счёт бюджетных средств по заявлению граждан, передаёт BaigeNews.kz.
К заявлению необходимо приложить:
1) копию документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица (в случаях утраты или уничтожения такого документа, вследствие ЧС – временное удостоверение личности, выданное органами внутренних дел);
2) перечень утраченного и/или испорченного имущества.
Местный исполнительный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причинённого ущерба у оценщика. Расходы на это возлагаются на акимат.
"Пострадавших жителей Кокшетау просим обратиться в ГУ "Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния" по адресу: Шалкар 9а. Для консультации обращаться по номерам: 29-81-07, 29-81-28", - уточнили в акимате.
Определение размера вреда (ущерба), причинённого имуществу, осуществляется при участии пострадавшего и оценщика. В случае несогласия с оценкой, гражданин имеет право её обжаловать.
В акимате уточнили, что возмещение расходов не распространяется на временные строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, не относящиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности к объектам недвижимости, а также незаконно построенные объекты, ценную одежду, предметы роскоши либо изготовленные из драгоценных металлов, предметы, имеющие художественную ценность, а также имущество, которое в момент возникновения чрезвычайных ситуаций являлось объектом страхования.
Ранее в МЧС сообщили о том, что паводковая обстановка в Кокшетау стабилизирована.
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