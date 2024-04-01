Паводковая обстановка в Кокшетау стабилизирована - МЧС

Спасателями и местными исполнительными органами в Кокшетау завершены основные противопаводковые работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силы и средства ДЧС Жамбылской области заблаговременно направлены в Атбасар. Остаётся развёрнут оперативный штаб. В шести местах установлены мерные устройства для отслеживания уровня реки Кылшакты. Продолжаются работы по откачке талых вод с улично-дорожного полотна", - уточнили в ведомстве.

Кокшетауские спасатели и сотрудники МИО находятся в режиме повышенной готовности.