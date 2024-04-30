Выносили земляков на спинах, спасали младенцев – как акмолинцы проявили единство в паводки

На торжественном мероприятии в Кокшетау состоялось награждение благодарственными письмами самых активных участников борьбы с паводками и ликвидации последствий природной стихии. В их числе – спасатели, полицейские, предприниматели, волонтёры, медработники, активная молодёжь и даже дети. Среди них пятилетний малыш из Макинска, который принял участие в разгрузке гуманитарной помощи. Также были вручены ключи от квартир двум оставшимся без крова семьям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Спасатели – Герои нашего времени

В схватке с природной стихией участвовали спасатели и полицейские, военнослужащие воинской части 5510, офицеры и курсанты Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина, волонтёры, активная молодёжь и рядовые жители. Особенно отметили самоотверженность спасателей, которые на своих плечах, на руках, по пояс в ледяной воде, выносили земляков из подтопленных дворов и жилищ. Они привозили семьям продовольствие и лекарства, строили и укрепляли защитные дамбы. Паводки показали, какая это нравственность, и какая сила.

Из огромнейшего списка героев были отмечены старший пожарный-спасатель пожарной части № 23 города Есиль Жандос Жексенбаев, водитель пожарных автомобилей пожарной части №26 г. Акколь Данияр Ансариев, младший сержант гражданской защиты Нурсултан Тұрсымбаев.

Данияр Ансариев работал в пристоличных сёлах – Жибек Жолы, Кабанбай и других. Вместе с местными исполнительными органами откачивали талые воды, укладывали мешки для укрепления плотин.

"Удерживали дамбу. Конечно, это огромная ответственность, сильное напряжение. Не высыпались, уставали, простывали, но это того стоило – удалось спасти населённые пункты. Это не только наша заслуга, но и самих сельчан, они помогали нам днём и ночью. Очень грела мысль о семье, дочерях, у меня их двое. Старшей 10 лет, а вот младшей, когда я уезжал, только исполнилось 40 дней. Вернулся – она заметно подросла, два месяца исполнилось. Профессия наша такова, что мы готовы в любой момент встать на защиту и спасение соотечественников. Но поводов для этого будет как можно меньше", – пожелал в интервью корреспонденту спасатель.

Помощь – в ГАЗелях, КамАЗах, миллионах…

Старший лейтенант полиции Самат Тулеуов, эвакуировал в селе Старый Колутон Астраханского района восемь семей и полсотни голов домашнего скота. А старший лейтенант Данияр Аманжолов одним из первых начал вывозить на своем служебном автомобиле жителей Атбасара.

"Хочу отметить и гражданскую сознательность наших граждан. За время больших паводков, ЧС не зафиксировано грубых правонарушений и мародёрства. Это тоже о многом говорит", – сказал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Отдельная благодарность от главы региона была выражена волонтёрам, со времён пандемии неравнодушные добровольцы выросли в отдельную, многочисленную, касту. И сегодня она концентрирует в себе огромную мощь, главный секрет которой – в народном единстве и самоотверженности. Важный блок будничных вопросов – обогреть, накормить, обеспечить одеждой, лекарствами, средствами гигиены – эти люди взяли на себя. Названия объединений в регионе на слуху – "Доброе Сердце", "Лидер kz", "Феникс", Альянс студентов Казахстана, "Общество Красного полумесяца".

Активно откликнулись на беду и местные этнокультурные сообщества, среди них Умар Шоназаров, Закирдин Жоробеков, Тожибуви Медетова, Айк Бадалян и другие.

Так, например, Закирдин Жоробеков, председатель этнокультурного центра "Манас", оказал помощь на 1,5 млн тенге – постельными принадлежностями (матрацы, одеяла, бельё) и детской одеждой. Глава филиала РОО "Союз казаков Степного края" Иван Громов направил в Атбасар две ГАЗели строительных материалов – 3,2 тонны цемента, краска, гипсовая смесь и так далее.

А руководитель Узбекского этнокультурного центра Тожибуви Медетова известна в регионе благотворительностью, в дни паводков её назначили председателем центра "Жомарт жан". Бизнесвумен обеспечивала палаточный городок для пострадавших и спасателей продуктами питания и едой.

Представитель армянского культурного центра "Бари" Айк Бадалян известен в регионе свой широкой душой и готовностью прийти на помощь, он регулярно поддерживает детские дома и малообеспеченные семьи. В дни борьбы с природной стихией предприниматель предоставил три большегрузных самосвала и два экскаватора. Общая сумма помощи бизнесмена составила 2 миллиона тенге.

Доктор и медсестра спасли двойняшек

Всего благодарственными письмами акима Акмолинской области наградили порядка сорока человек. Среди них есть и медики. Так, например, врач-неонатолог многопрофильной областной больницы Татьяна Шафигина и медсестра Марина Черепашкова в составе санитарной авиации 14 апреля прибыли в Тайыншынский район соседней Северо-Казахстанской области. Срочный вызов поступил к роженице, которая в 28 недель беременности родила двойню. У обоих младенцев было тяжёлое состояние из-за дыхательных проблем и крайне низкого веса: мальчик весил 930 граммов, а девочка – 900. Малышей доктор и медсестра спасли.

Среди награждённых – двое детей. Артур Гаитов учится в школе-гимназии № 1 города Кокшетау. 9 апреля мальчик ненадолго остался дома со своим младшим годовалым братиком. Неожиданно в доме начался пожар, но Артур не растерялся, закрыл двери в комнату, чтобы ограничить пламя. И побежал в окну с братом на руках. Важно отметить, что одна рука у него была в гипсе: незадолго он получил травму во время игры в футбол.

5-летний мальчик помогал разгружать гумпомощь

Ещё один маленький награждённый – Агзам Абай из Буландынского района. Ему всего пять лет, но малыш умудрился не остаться в стороне от событий. Когда в Макинск на железнодорожную станцию, где его папа работает начальником, большой КамАЗ привёз гуманитарную помощь, мальчик попросился вместе на разгрузку. На месте малыш, наравне со взрослыми, подключился к работе. Носил что и сколько мог.

"У него характер такой "я сам". Дома говорит, "сам посуду помою", "сам игрушки уберу". Вот и на станции, посреди всеобщей суеты, решил помогать. Агзам – средний из троих наших сыновей, а средние, не зря говорят, сами по себе растут. Может, поэтому такой не по годам взрослый и сознательный. Он не знает слово "нет" и "нельзя". Запрещать что-либо бесполезно, в свои пять лет он многое решает сам. Конечно, не ожидали, что видео разлетится по пабликам. О награде тем более не думали – просто ребёнок старался от души, хотел быть полезным", – с улыбкой говорит мама Аяулым.

Мальчишкам аким подарил не только грамоту, но и шикарные игрушки.

По некоторым семьям паводки нанесли самый сильный удар, лишив их крыш над головой. В регионе продолжается работа по оценке ущерба пострадавшим, а также по анализу пригодности для дальнейшего проживания домов. На сегодня уже переселили порядка 15 семей, на этом торжественном мероприятии ключи от заветных квартир получили ещё две семьи.

Мерей Сарсенбай рассказал, что вместе с супругой и двумя детьми жили по улице Джандильдинова, 26.

"После потопа в доме продолжать жить стало невозможно. Конечно, было страшно остаться без собственной крыши над головой. Мы, если честно, не ожидали, что власти так быстро решат проблему. Нам купили квартиру в микрорайоне Васильковский, 16. Сегодня ключи в моих руках, и это огромная радость, благодарность акимату безмерна. Это реальная забота о людях, осознавать это приятно", – поделился эмоциями мужчина.

Новоселье сегодня празднуют и их соседи – семья Шиловых, о том, как они пострадали от паводков, BaigeNews.kz писал ранее.

"Хорошо всё то, что хорошо заканчивается. В первую очередь, огромное спасибо за такую позицию президенту Казахстана. Низкий поклон акиму области! И ещё мы хотим поблагодарить за помощь нашего депутата Ерлана Хасенова. Есть люди с большой буквы, поистине народные избранники. Нам приобрели трёхкомнатную квартиру по улице Вернадского, 15. Не можем поверить в своё счастье, если честно", – призналась Наталья Николаевна.

Напомним, дома по чётной стороне улицы Джандильдинова находятся менее, чем в 70 метрах от реки Кылшакты. Это недопустимо и опасно. Аким области Марат Ахметжанов обещал переселить всех владельцев жилья до осени. Несколько дней назад в Кокшетау снесли дома по улице Вернадского, на их месте начинается строительство многоэтажки.

Фото, видео Асель Турар.