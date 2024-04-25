Квадраты для пострадавших от паводков: в прямом эфире снесли трущобы в Кокшетау

В Акмолинской области продолжается работа по ликвидации последствий паводков. Главный пункт – обеспечить оставшихся без крова граждан жильём. Сегодня уже можно с полной уверенностью сказать: "проклятого квадрата" в Кокшетау по улице Вернадского больше нет. Всем его обитателям, это 11 семей, вручили ключи от квартир, которые они, кстати, выбрали себе сами. Одновременно в прямом эфире дан старт сносу трущоб. Новоселья дождутся абсолютно все владельцы признанных непригодными для проживания домов, заверил руководитель региона Марат Ахметжанов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мечтала хоть на закате лет пожить по-человечески"

Ранее BaigeNews.kz. описывал жизнь в трущобах так называемого "проклятого квадрата", на прошлой неделе аким Акмолинской области вручил ключи от квартир первым двум семьям – Капаровых и Никулиных, – чьи документы были готовы первыми. Покупка, напомним, состоялась за счёт средств местных исполнительных органов. Остальные, можно себе представить, своего счастливого часа ждали, затаив дыхание. Ведь обещания были и раньше…

Торжественная церемония вручения ключей состоялась в акимате области.

Мария Чурныщук, напомним, в здании бывшей бани по улице Вернадского, 76, живёт 53 года. Здесь прошла её молодость и зрелые годы. Но страшнее всего, призналась бабушка, не увидеть лучшей жизни.

"Много лет я честно работала, растила детей. Конечно, моя главная мечта была – пожить в светлых, просторных комнатах, не воюя с сыростью, скрипящими половицами и вечно глохнущей печью… Много лет нам давали надежду чиновники различного ранга, но сделал эти слова реальностью наш новый аким. Сегодня я не верю своему счастью и, если честно, боюсь заболеть от радости, такие меня эмоции переполняют", – поделилась Мария Максимовна.

"Ждали этого дня 21 год"

Вакиль Бектемиров ключи получил раньше, чем увидел квартиру. Корреспонденту он рассказал, что жена выбирала долго и тщательно, смотрела новостройки и "вторичку". Но как-то всё душа не лежала. А в эту "двушку" зашла и сразу поняла – наше.

"Мы 21 год прожили по улице Джандильдинова, 83/2. Это прямо возле остановки у школы, где автобусы разворачиваются. Детей успели вырастить, дочь уже живёт отдельно, только сын с нами. Дом-то давным-давно обветшал, мы, конечно, ждали снос. Но жильё хоть и ветхое, но деревянное – саманный бы давно обвалился", – рассказывает мужчина.

Активно пороги инстанций Бектемировы стали обивать с 2018 года, после первого мощного весеннего потопа.

"Несладко пришлось и в 2022-м летом, когда был ливневый ураган. Я после того паводка предпринял, что мог, поднял полы. Благодаря этому вода в дом не зашла, но во дворе стояла и в подполе. Сырость делала своё дело. А в этот раз наш дважды затопило. После первого потопа вроде сошла вода, а потом вернулась с удвоенной силой. Фундамент "ушёл", двери не открываются, пришлось выломать. Жить там, разумеется, невозможно", – качает головой Вакиль Бектемиров.

Всё это время после подтопления с 28 марта семья арендовала жильё.

"Эту квартиру я только по фотографиям видел, но нравится. Ну, сами понимаете, мне главное – что? Правильно, чтобы жена была довольна. Жильё вторичное, но новое, в районе "элеватора". Светлое, просторное, сухое и что очень важно – благоустроенное. Мы уже и забыли каково это – когда удобства в доме, когда топить печь и воду носить не нужно. Что чувствуем? Безмерную радость, все другие эмоции подвинулись", – поделился счастливый новосёл.

"Когда-то в этом районе было весело"

Юлия Николаева жила с дедушкой Константином по Вернадского, 70/2. Как и другие соседи, ждали сноса, дедушка, к слову, так и не дождался. Ранее соседи рассказывали, как ему когда-то потенциальный застройщик предоставил было взамен жильё, а потом передумал. Дед Константин вернулся назад, горько было видеть растерянность в его глазах.

Но сегодня девушка о плохом в такой радостный день вспоминать не хочет.

"Когда-то это был прекрасный район, где проходило наше весёлое, доброе, озорное детство. Мечта исполнилось, я выбрала евродвушку в новостройке по ул. Габдуллина, 9. Высокие потолки, светлая, просторная. Спасибо государству, что позаботилось о нас", – поделилась Юлия.

Новоселье сегодня празднуют также семьи Завадских, Биляловых, Николаевых и другие.

"Мы будем держать на контроле вопрос до тех пор, пока ключи не получит последний пострадавший от паводков", – заверил аким области.

Трущобы снесли в прямом эфире

В прямом подключении новосёлам показали, как в режиме реального времени их дома сносят. Что будет на их месте? Аким области сообщил, что уже в эти дни там начинается строительство многоквартирного жилого дома. За четыре месяца ЖК планируется сдать в эксплуатацию.

Корреспондент BaigeNews.kz попросил главу региона рассказать подробней, когда и куда планируется переселять остальные семьи, чьи дома комиссия признаёт непригодными для проживания. К примеру, по улице Джандильдинова дома нужно сносить и по причине непригодности, и потому что расположены они на запретной территории – на первой береговой линии, очень близко к реке Кылшакты. А домов по чётной стороне много.

Марат Ахметжанов уточнил, что обследование проходят 90 домов по этой улице.

"Владельцев, где признают непригодными, ожидает та же приятная участь, которая постигла наших сегодняшних 11 переселенцев. Это я Вам гарантирую. Им предоставят право выбора – покупать или ждать, когда построится дом (который начинают строить на месте снесённых трущоб – Прим. авт.). До осени всех переселим, а дома снесём. Но чтобы не было никаких иллюзий – будет наложен категорический запрет на строительство там", – подчеркнул аким.

В свою очередь, представители масс-медиа обратили внимание главы региона на дома по улице Байдалы би. Их там всего шесть, они давно подлежат под снос, поэтому сносить и строить самим людям не разрешают. Их также регулярно топит, эта весна нанесла ветхим жилищам контрольный удар. Отметим, что Марат Ахметжанов в свой блокнот эту информацию записал.

"2024 станет прорывным в обеспечении социальным жильём"

Стоит разграничивать понятия жилья, признанного непригодным в результате ЧС, и признанного аварийным. Там механизм немного другой.

"Если комиссия признаёт дома аварийными, Вы знаете, там есть небольшое отличие – дома предоставляются на праве аренды, без передачи в собственность. Этот вопрос также будем решать", – заверил спикер.

Аким области подчеркнул: 2024-й станет годом масштабных преобразований в плане предоставления жилья социально уязвимым категориям населения. Здесь уместно обратить внимание на переживания их представителей, что происходящее отодвинет их очерёдность, затянет и без того долгое ожидание заветных квадратов.

"Я тоже слышу, вижу эти обсуждения. Очередники ведь тоже хотят поскорей такое счастье. В мае мы объявляем конкурс на приобретение 199 жилищ (квартир – Прим. авт.) для социально уязвимых слоёв населения. Это граждане с инвалидностью, воспитывающие детей с инвалидностью, дети-сироты и многодетные семьи. Я сам лично объехал все строительные компании и предъявил им требования, которым квартиры должны соответствовать. Они, к примеру, должны быть сразу в чистовой отделке, поэтому я строительным компаниям предъявил требования даже по сантехнике, дверям и так далее. Тогда я буду выкупать", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Таким образом, в этом году, помимо строительства, для социальных категорий акимат будет ещё и выкупать коммерческие квартиры. Это, разумеется, позволит быстрее обеспечивать жильём нуждающихся. Всего на 2024 год запланирован выкуп 840 квартир (конкурс на приобретение 199 из них, как говорилось выше, объявят в мае).

"Это беспрецедентный случай, никогда ранее жилища не выкупались. Это позволит нам минимизировать очерёдность. Кроме того, есть у нас и бюджетники, и социально уязвимые семьи, которые могут оформлять кредитное жильё. Также с 1 мая у нас стартует программа "Наурыз", где социальным категориям населения выдаётся заём под 2% на 19 лет. Где не хватает, будем давать жилищные сертификаты. Сейчас будет автоматизированный цифровой график очерёдности. Сделаем его прозрачным, чтобы каждый мог посмотреть, кто получает, на каких основаниях и так далее", – дополнил спикер.

К слову, в мае в Кокшетау сдадут в эксплуатацию 225 "кредитных" квартир. Их, по информации директора акмолинского филиала "Отбасы банка" Алмата Нурахметова, распределят между четырьмя вышеуказанными социальными категориями – по 56 на каждую. Условия кредитования здесь – под 5 процентов до 19 лет.

Около 2,5 тысяч человек вернулись в свои дома

Возвращаясь к теме паводков. Ситуация в регионе стабилизировалась. На сегодня, благодаря слаженным действиям спасателей и местных исполнительных органов, в регионе удалось избежать подтопления 8 тысяч домов в 95 населённых пунктах. С начала прихода большой воды пришлось эвакуировать около 3 тысяч акмолинцев, на сегодня в свои дома вернулись порядка 2,5 тысяч человек.

С конца марта до сегодняшнего дня в регионе построили 45 км защитных сооружений, укрепили 18 км береговой линии. 28 тысяч голов домашнего скота удалось спасти из зон подтопления.

В Акмолинской области от паводков сильно пострадали два социальных объекта – детский сад в Кокшетау и школа в Атбасаре. На сегодня здесь продолжаются восстановительные работы, и буквально на днях, по словам Марата Ахметжанова, организации образования приступят к работе в штатном режиме.

Пострадавшие жители начали ремонтировать свои дома. На сегодня отремонтировано 74 жилища, расходы им уже возместили, отметил спикер.

В городах и районах продолжают работу комиссии по оценке ущерба. Напомним, при областном аппарате создана апелляционная комиссия, куда могут обратиться не согласные с выводами на местах.

Более тысяч акмолинцев охватили единовременной выплатой (100 МРП, 369 200 тенге).

Впредь в регионе намерены работать на опережение.