В КГА прокомментировали слова генпрокурора и расследование дела в отношении сотрудников

В Комитете гражданской авиации прокомментировали заявление генерального прокурора РК о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников КГА по статье "Бездействие по службе", передаёт BaigeNews.kz.

В ответ на депутатский запрос Берик Асылов сообщил, что столичным департаментом по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении сотрудников КГА, "которые в 2018 году незаконно выдали сертификат лётной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолёта Fokker-100".

В КГА пояснили, что согласно окончательному отчёту по результатам расследования авиационного происшествия с воздушным судном АО "Бек Эйр", комиссией установлено, что крушение произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлёта.

"Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения", - сообщили в комитете.

Там уточнили, что активно сотрудничают со следственными органами.