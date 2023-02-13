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В КГА прокомментировали слова генпрокурора и расследование дела в отношении сотрудников Сегодня, 16:59
106
Сегодня, 16:59
106

В КГА прокомментировали слова генпрокурора и расследование дела в отношении сотрудников

В Комитете гражданской авиации прокомментировали заявление генерального прокурора РК о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников КГА по статье "Бездействие по службе", передаёт BaigeNews.kz.

В ответ на депутатский запрос Берик Асылов сообщил, что столичным департаментом по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении сотрудников КГА, "которые в 2018 году незаконно выдали сертификат лётной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолёта Fokker-100".

В КГА пояснили, что согласно окончательному отчёту по результатам расследования авиационного происшествия с воздушным судном АО "Бек Эйр", комиссией установлено, что крушение произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлёта.

"Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения", - сообщили в комитете.

Там уточнили, что активно сотрудничают со следственными органами.

"Порядок сертификации и выдачи сертификатов годности аэродромов гражданской авиации РК регламентирован и установлен приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 24.02.2015 года №187. Согласно правилам, сертификационное обследование проводится по типовой программе в пределах аэродрома. При этом наличие объектов на приаэродромной территории, появившихся вследствие незаконной выдачи земельных участков местными исполнительными органами, не является предметом сертификационного обследования и не может служить препятствием для выдачи сертификатов годности аэродромов Республики Казахстан согласно правилам", - заключили в ведомстве.

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#КГА #авиакатастрофа #Bek Air
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:59
106
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