Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА

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Генеральный прокурор Берик Асылов предоставил ответ на депутатский запрос о принятии мер по всем объектам, построенным на приаэродромных территориях и находящимся в опасной близости от взлётно-посадочной полосы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Генпрокурор сообщил, что в октябре 2021 года специалисты КГА обследовали лётную полосу алматинского аэропорта, где установлены отклонения от норм годности эксплуатации аэродромов. По итогам обследования принято решение о выдаче сертификата годности аэродрома с ограниченным сроком действия (до 20 аперля 2023 года) при условии устранения выявленных нарушений.

"В настоящее время указанные нарушения не устранены из-за расположения 23 жилых строений непосредственно вблизи аэродромной территории. Кроме того, столичным департаментом по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении сотрудников КГА по пункту 1 части 4 статьи 370 УК РК - "Бездействие по службе", которые в 2018 году незаконно выдали сертификат лётной годности аэродрома города Алматы, что повлекло крушение самолёта Fokker-100. Окончательная оценка действиям должностных лиц будет дана по итогам расследования", - сообщил Берик Асылов.

Он также отметил, что нарушения правил застройки вокруг аэропортов выявлены и в других городах страны. Вопреки всем запретам на приаэродромных территориях аэропортов возведено 350 объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц. Более того, расположение вблизи аэропортов полигонов твёрдо-бытовых отходов и несанкционированных свалок ухудшили и без того крайне нестабильную ситуацию, связанную с обеспечением безопасности воздушных перевозок

"К примеру, в зоне аэропорта города Алматы функционирует свыше 10 таких объектов. В свою очередь без одобрения Комитета гражданской авиации (далее – КГА) в 4-х

километровой зоне аэропорта города Шымкент возведено 1 303 объекта. Подобные факты выявлены во всех регионах страны (за исключением Костанайской

области), где без соответствующего согласования возведено более 100 тысяч различных строительных объектов", - заключил Асылов.