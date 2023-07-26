В KEGOC назвали причину аварии на МАЭК

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В нацкомпании KEGOC объяснили причину аварийной остановки на электростанции Мангистауского атомного энергетического комбината 3 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

К отключению крупного блока ТЭС МАЭК привёл высокий износ генерирующего оборудования. Как отметили в компании, релейная защита и противоаварийная автоматика KEGOC отработали в штатном режиме. Это защитило и не позволило произойти полному погашению Атырауского и Мангистауского энергоузлов.

"Анализ аварийной ситуации показал необходимость проведения модернизации и реконструкции действующих электростанций, усиления внешнего электроснабжения Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строительства новых современных энергоисточников", - добавили в компании.

Указывается, что госфонд "Самрук-Казына" держит на особом контроле завершение проекта KEGOC по усилению электрической сети Западной энергетической зоны со строительством воздушной линии 220 кВ протяжённостью 770 км, расширением существующих подстанций 220 кВ и строительством одной распределительной подстанции 220 кВ. Полностью проект планируется завершить в декабре текущего года. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке Уральск-Атырау в два раза, на участке Атырау-Мангистау - в четыре раза, что значительно усилит надёжность электроснабжения потребителей Западной зоны.

Сообщалось, что 4,9 миллиарда тенге выделены из резерва правительства для ремонта МАЭК. Средства направят на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО "МАЭК".