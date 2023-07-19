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Почти 5 млрд тенге выделило правительство на ремонт МАЭК
Правительством Казахстана принимаются оперативные меры для обеспечения надежной и безаварийной работы Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Средства в сумме порядка 4,9 миллиарда тенге выделены из резерва правительства нашей страны для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области. Соответствующее постановление принято правительством.
Финансирование выделено на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО "МАЭК".
Замена находящихся в аварийном состоянии составных частей позволит поддерживать техническое состояние и работоспособность оборудования и контролировать их надежность и безопасность при эксплуатации с минимизацией рисков отключения генерирующего оборудования электростанций и ввода ограничений для потребителей.
Напомним, по итогам работы Государственной комиссией по расследованию причин аварий, произошедших на МАЭК и АНПЗ, выявлены системные недостатки в работе энергопредприятий.
Для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем правительство примет ряд неотложных и системных мер.
В их числе:
- модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК";
- усиление западной энергетической зоны;
- обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника;
- соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.
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