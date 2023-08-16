В Казпочте объяснили, с чем связан рост курьерских услуг

Рост курьерских услуг связан с увеличением объемов по пересылке товаров электронной коммерции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казпочту.

В компании рассказали о сотрудничестве с крупными казахстанскими и международными маркетплейсами.

"В настоящее время тренд на стороне крупных маркетплейсов, таких как OZON, Wildberris и другие. Данные компании – это онлайн площадки, где сконцентрированы большие объемы продаж, следовательно, и пересылка товаров. Популярные товары – одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника и другие товары для повседневного использования", - говорится в сообщении.

По информации компании, недавно открыто многофункциональное отделение на территории международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

"В приграничном почтовом отделении клиенты смогут воспользоваться услугой по приему и выдаче багажа весом до 30 кг от пункта приёма до пункта выдачи на МЦПС "Хоргос", а также оформить доставку данного багажного отправления по всему Казахстану. Улучшается качество и скорость доставки, оптимизирована логистика, франчайзинг - предприниматели налаживают сотрудничество, расширяют филиальную сеть Казпочты", - отметили в компании.

Все эти меры связаны с увеличением роста почтовых и курьерских услуг.

Ранее сообщалось, что за год в Казахстане объем почтовых и курьерских услуг увеличился почти на треть.