В каждом ФОКе должен быть бассейн: Досаев поручил пересмотреть нормативы проектирования спорткомплексов

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда проверил ход строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более трёх тысяч квадратных метров в микрорайоне Зердели. Главе города показали спортивный зал, помещения для секционных занятий, передаёт BaigeNews.kz.

Досаев указал руководителю Управления спорта на отсутствие бассейна в проекте и поручил предусматривать помещение для него во всех последующих физкультурно-оздоровительных комплексах, планируемых к строительству.

По итогам посещения нового ФОКа аким Алматы запретил принимать объект в текущем состоянии. Глава города обратил внимание руководства Управления строительства на нерациональное использование площадей: планировка помещений должна быть пересмотрена таким образом, чтобы людям было комфортно находиться в общих зонах и посещать занятия. Также Ерболат Досаев поручил предусмотреть в проекте удобства для маломобильных групп граждан.

Строительство ФОКа начато подрядной организацией ТОО "КАПСТРОЙГРУПП-Т" в августе 2021 года. Однако в связи с удорожанием материалов работы приостановили в конце 2021 года и возобновили после корректировки проекта летом 2022 года. Строительно-монтажные работы по возведению комплекса завершены. Здание подключают к инженерным сетям, продолжаются работы по благоустройству территории.

Новый ФОК в микрорайоне Зердели станет первым в Алатауском районе. Посещать его смогут до 400 детей в день. Физкультурно-оздоровительный комплекс спроектирован с учётом потребностей района в спортивных секциях: в Зердели дети смогут посещать занятия по баскетболу, волейболу, дзюдо, тхэквондо, боксу и пауэрлифтингу.

Аким Алатауского района Азамат Калдыбеков доложил главе города о принимаемых мерах по улучшению качества жизни жителей и представил проекты строительства объектов здравоохранения и образования. Ерболат Досаев поручил уделить особое внимание проблеме озеленения и увеличить количество зелёных насаждений в рамках строительства парка в Зердели.

В Алматы для обеспечения доступными спортивными секциями детей и молодёжи, а также привлечения населения к здоровому образу жизни ФОКи появятся также в микрорайонах Алатау Медеуского района и Жас Канат Турксибского района. Их строительство завершится в соответствии с графиком – до конца 2023 года.