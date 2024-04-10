В Казгидромете озвучили площадь снежного покрытия в горах Казахстана
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Гидрологический прогноз по горным рекам Казахстана на период вегетации 2024 года представили в РГП "Казгидромет", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Для горных рек (юг, юго-восток и восток Казахстана) основным показателем будущей водности является сумма осадков за период влагонакопления, начиная с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года.
По данным снимков дистанционного зондирования земли, площадь покрытия снегом горной территорий Казахстана по состоянию на 7 апреля составляет:
- в Жамбылской области – 2%;
- Туркестанской области – 2%;
- Алматинской области – 14%;
- области Жетысу – 18%;
- Абайской области – 9%;
- Восточно-Казахстанской области – 63%.
"По данным многолетних наблюдений, на метеостанциях за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. В случае повышенного температурного фона и сильных дождей по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких дождевых паводков", - предупредили в Казгидромете.
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