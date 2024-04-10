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В Казгидромете озвучили площадь снежного покрытия в горах Казахстана

Сегодня, 16:29
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29
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Фото: pxhere.com

Гидрологический прогноз по горным рекам Казахстана на период вегетации 2024 года представили в РГП "Казгидромет", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Для горных рек (юг, юго-восток и восток Казахстана) основным показателем будущей водности является сумма осадков за период влагонакопления, начиная с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года.

По данным снимков дистанционного зондирования земли, площадь покрытия снегом горной территорий Казахстана по состоянию на 7 апреля составляет:

  • в Жамбылской области – 2%;
  • Туркестанской области – 2%;
  • Алматинской области – 14%;
  • области Жетысу – 18%;
  • Абайской области – 9%;
  • Восточно-Казахстанской области – 63%.

"По данным многолетних наблюдений, на метеостанциях за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. В случае повышенного температурного фона и сильных дождей по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких дождевых паводков", - предупредили в Казгидромете.

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