В Казгидромете озвучили площадь снежного покрытия в горах Казахстана

Гидрологический прогноз по горным рекам Казахстана на период вегетации 2024 года представили в РГП "Казгидромет", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Для горных рек (юг, юго-восток и восток Казахстана) основным показателем будущей водности является сумма осадков за период влагонакопления, начиная с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года.

По данным снимков дистанционного зондирования земли, площадь покрытия снегом горной территорий Казахстана по состоянию на 7 апреля составляет:

в Жамбылской области – 2%;

Туркестанской области – 2%;

Алматинской области – 14%;

области Жетысу – 18%;

Абайской области – 9%;

Восточно-Казахстанской области – 63%.