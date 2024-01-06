В "КазАвтоЖоле" отреагировали на информацию о задержании своих сотрудников

Информация о расследовании дела руководителей филиала нацкомпании "КазАвтоЖол"в Жамбылской области появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. В "КазАвтоЖоле" опровергли это заявление, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день проезд по автомобильным дорогам республиканского значения Жамбылской области обеспечен и ограничений движения по автодорогам для автотранспорта не введено. Сеть содержания автодорог республиканского значения Жамбылской области составляет 883 км, где в зимний период задействовано 96 единиц снегоуборочной техники, а также заготовлен необходимый запас противогололедных материалов. Как Вам известно, в период с 11 по 17 декабря 2023 года в результате аномального ухудшения погодных условий (обильный снегопад, штормовой ветер, отсутствие видимости) на территории Жамбылской области, решением акима Жамбылской области в Кордайском и Шуском районах была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. В этой связи, на участках автодорог, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, временные ограничения для движения транспортных средств вводились 20 раз", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в период ухудшения погодных условий, в целях ликвидации последствий непогоды было задействовано более 120 единиц техники, также стоит отметить, что привлекалась дополнительная техника с соседних регионов. Работы по очистке автодорог произведены в соответствии с нормативными сроками.