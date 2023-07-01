В казахстанских обменниках рубль начали продавать ниже пяти тенге

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В обменниках российский рубли начали продавать дешевле пяти тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно информации Kurs.kz, рубль за сутки опустился на 15 тиын, и теперь стоит 4,99 тенге.

Скриншот с сайта Kurs.kz

При этом на KASE 30 июня рубль продавался за 5,12 тенге. А Нацбанк на 1 июля установил курс на отметке 5,14 тенге.

Отметим, что сегодня, 1 июля, согласно данным аналитиков, впервые за последние 13 лет тенге укрепился сразу к трём основным валютам - рублю, доллару и евро.

Как сообщает Ranking.kz, интерес к российским рублям в Казахстане заметно снижается. Так, за январь–май 2023 года в обменными пункты их сдали больше, чем купили. Разница составила сразу девять миллиардов тенге.