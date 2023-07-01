Впервые за 13 лет тенге укрепился сразу к трём основным валютам

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

По итогам первого полугодия тенге впервые с 2010 года укрепился к трём основным валютам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Сильнее всего тенге укрепился к рублю. В начале года российская валюта стоила 6,43 тенге. Сегодня – 5,14 тенге, это минимум с марта 2022 года. Таким образом, курс рубля за шесть месяцев упал на 20,1 процента. В целом он продолжает дешеветь пять месяцев подряд (в июне – на 44 тиына).

Доллар по итогам полугодия подешевел на 10,14 тенге, или 2,2 процента. Официальный курс на сегодняшний день составляет 452,51 тенге. В июне он вырос на 4,38 тенге. И это третий из четырёх последних месяцев, которые заканчиваются ростом стоимости американской валюты.

Аналогично и с евро. Его курс рос в марте, апреле и июне, но тем не менее, сейчас он стоит меньше, чем в начале года. Правда, ненамного – разница составляет 2,16 тенге, или 0,4 процента. Сегодня его официальная стоимость – 490,7 тенге.