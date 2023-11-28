В Казахстане завершаются работы на крупных дорожных проектах-долгостроях
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На заседании правительства министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о завершении крупных дорожных проектов-долгостроев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.
По словам министра транспорта РК Марата Карабаева, в 2023 году в Казахстане проделан большой объём строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автодорог республиканского значения. Строительно-монтажными работами было охвачено 6,5 тысячи квадратных метров, в том числе 3,6 тысячи километров - строительством и реконструкцией, и 2,9 тысячи километров - капитальным и средним ремонтом.
"В этом году работы велись на 16 проектах, из которых трёх уже завершены – это БАКАД, Кандыагаш-Макат и Ушарал-Достык. Учитывая нарекания со стороны общества, усилия были направлены на реализацию основных долгостроев с четырёх-пятилетней давностью. Это Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Караганда-Алматы, Мерке-Бурылбайтал, Актобе-Кандыагаш, Атырау-Астрахань. Сейчас по этим проектам, кроме строительства обходов населённых пунктов, открыто движение на 923 километрах", - сообщил Марат Карабаев.
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