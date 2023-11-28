В Казахстане завершаются работы на крупных дорожных проектах-долгостроях

На заседании правительства министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о завершении крупных дорожных проектов-долгостроев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

По словам министра транспорта РК Марата Карабаева, в 2023 году в Казахстане проделан большой объём строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автодорог республиканского значения. Строительно-монтажными работами было охвачено 6,5 тысячи квадратных метров, в том числе 3,6 тысячи километров - строительством и реконструкцией, и 2,9 тысячи километров - капитальным и средним ремонтом.