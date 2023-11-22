В Казахстане запретят заряжать электромобили в паркингах

Министерство по чрезвычайным ситуациям, учитывая многочисленное количество поступающих обращений граждан по вопросу размещения электромобилей и их зарядных станций, обеспокоено отсутствием требований для них в нашей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство

По данным МВД, по состоянию на 25 сентября текущего года на территории республики эксплуатируются более 6,5 тыс. электромобилей.

"МЧС обращает внимание на пожароопасные характеристики литейно-ионных аккумуляторов, установленных в электромобилях. Зарубежный опыт тушения пожаров на электромобилях показывает, что литейно-ионные аккумуляторы могут закорачиваться, выходить из строя и самопроизвольно воспламеняться и взрываться. Изучив международный опыт по размещению электромобилей и их зарядных станций, МЧС отмечает необходимость внесения изменений в государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства в части установления требований к месту размещения зарядных станций, количеству размещаемых электромобилей и зарядных станций; минимальным расстояниям и т.д", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, после законодательного урегулирования и внесения необходимых требований в госнормативы в части допустимости размещения зарядных станций для электромобилей в зданиях различного назначения МЧС будут пересмотрены требования Правил пожарной безопасности с целью приведения их в соответствие с принятыми поправками.