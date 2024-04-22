В Казахстане зафиксировано сокращение объёма ввода в эксплуатацию жилья

За январь-февраль текущего года объём ввода в эксплуатацию индивидуальных и многоквартирных жилых домов составил 2,1 млн кв. м - на 3,4% меньше прошлогоднего показателя, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom.

Только 12 из 20 регионов страны в плюсе, остальные 8 - в минусе. Наибольшее увеличение объёма ввода в эксплуатацию жилья продемонстрировали Жетысуская область (на 72,9%), Астана (на 157,2%) и Северо-Казахстанская область (на 16,9%).

В минусе оказались Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская, Мангистауская и Улытауская области, а также город Алматы.