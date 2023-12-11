В Казахстане за приставание к пассажирам оштрафовали 665 нелегальных таксистов

С начала 2023 года транспортными полицейскими к административной ответственности привлечены 665 нелегальных таксистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

По словам первого заместителя начальника Департамента полиции на транспорте Мадияра Айтуганова, с начала текущего года за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены 2 437 граждан.

"Из них 665 нелегальных таксистов, в отношении которых составлены административные протоколы по статье 449 части 1 Кодекса об административных правонарушениях, за назойливое приставание в общественных местах к гражданам по предоставлению услуг частного извоза", - сообщил Айтуганов.

Также в аэропорту Алматы при проведении рейдовых мероприятий был выявлен 22-летний гражданин Республики Таджикистан, который занимался частным извозом не имея соответствующего разрешения на оказание подобных услуг.

В отношении правонарушителя составлены два административных материала по ч.1 ст.463 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления) и по ст.517 ч.5 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).

Решением суда иностранный гражданин выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет.

Как отметил Айтуганов, использование услуг нелегального такси не только незаконно, но это угроза безопасности пассажиров.

В ведомстве напомнили, что ст.449 ч.1 КоАП РК за назойливое приставание, совершенное повторно после наложения административного взыскания, КоАП РК предусматривает штраф в 10 МРП (29 170 тенге) либо арест на срок до 5 суток. Для иностранцев за такое правонарушение предусмотрен арест и выдворение за пределы РК.