В Казахстане выявили минимальное число заражённых коронавирусом с ноября

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За сутки в Казахстане коронавирус обнаружили ещё у 76 человек. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 1 403,3 тысячи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 3 января лечение от КВИ продолжают получать 2 680 человек (–2 487+ и 193 КВИ-), из них в стационарах находятся 259 пациентов, на амбулаторном лечении – 2 421 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, состояние ещё шести пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ – два пациента.