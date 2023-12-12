В Казахстане внедрят систему поддержки инвестпроектов по принципу "зелёного коридора"
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В Казахстане количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза. Об этом на награждении лауреатов премий "Алтын Сапа" и "Парыз" сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Как вы знаете, ранее мною было поручено оградить отечественный бизнес от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. В результате принятых мер количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза (с 837 до 402). Почти в пять раз уменьшилось число уголовных производств, прекращенных по реабилитирующим основаниям (с 416 до 92)", - сказал Президент.
По его словам, особое внимание уделяется сервисному сопровождению инвестиционных проектов органами прокуратуры.
"Будет внедрена система поддержки инвестпроектов по принципу "зеленого коридора". Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент заявил о важности создания цифровой платформы, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов.
"По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса.
Отдельная, крайне важная тема – это создание системы искусственного интеллекта в нашей стране. От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", - подчеркнул Глава государства.