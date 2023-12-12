В Казахстане внедрят систему поддержки инвестпроектов по принципу "зелёного коридора"

В Казахстане количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза. Об этом на награждении лауреатов премий "Алтын Сапа" и "Парыз" сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Как вы знаете, ранее мною было поручено оградить отечественный бизнес от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. В результате принятых мер количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза (с 837 до 402). Почти в пять раз уменьшилось число уголовных производств, прекращенных по реабилитирующим основаниям (с 416 до 92)", - сказал Президент.

По его словам, особое внимание уделяется сервисному сопровождению инвестиционных проектов органами прокуратуры.

"Будет внедрена система поддержки инвестпроектов по принципу "зеленого коридора". Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил о важности создания цифровой платформы, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов.