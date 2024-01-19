В Казахстане в четыре раза увеличились инвестиции в легкую промышленность
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Инвестиции в основной капитал легкой промышленности РК в январе-ноябре 2023 года составили 25 653,4 млн тенге, что в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выше в 4,3 раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК.
По информации ведомства, увеличение инвестиций в основной капитал наблюдается во всех подотраслях. В производстве текстильных изделий в 3,6 раза, одежды в 5,9 раза и кожаной и относящейся к ней продукции в 16,6 раза.
"В легкой промышленности по хлопку до 2025 года планируется реализация 7 ключевых проектов, которые направлены на переработку отечественного сырья, а также по производству пряжи, тканей, текстильных изделий.
По шерсти планируется строительство 3 фабрик. Это позволит импортозаместить внутренний рынок на 5,5 млрд тенге и увеличить экспорт до 10 млн долл. США", - сообщили в министерстве.
По шкурам КРС планируется строительство фабрики по переработке шкур.
"Это позволит импортозаместить внутренний рынок на 3,6 млрд тенге и увеличить экспорт до 19,3 млн долл. США", - говорится в сообщении.
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