В Казахстане увеличилось количество ДТП с участием пешеходов

Фото: Pexels.com

В Комитете административной полиции МВД обратили внимание на увеличение в оперативных сводках числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и общий рост дорожно-транспортных происшествий в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В текущем году в стране наблюдается рост аварийности по всем показателям: количество ДТП – 9 процентов (с 7180 до 7862), количество погибших – 17 процентов (с 1194 до 1017), количество травмированных – 9 процентов (с 9533 до 10390)", – сказал и.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.

По данным МВД, четверть погибших и раненых в ДТП – пешеходы. Согласно статистике ведомства, в текущем году погибли 308 пешеходов и 2168 получили травмы.

"Быть пешеходом - очень ответственно. Безопасность на дороге зависит как от пешехода, так и от водителя. Риски есть с обеих сторон. По вине пешеходов произошли 265 ДТП, в которых 55 человек погибли и 217 получили различные травмы", – добавил Жандос Мураталиев.

Несмотря на ежегодный рост смертности среди детей в результате ДТП в Казахстане, за последний год цифры по травматизму среди несовершеннолетних пешеходов снижаются.

"В текущем году количество дорожно-транспортных происшествий с их участием уменьшилось на пять процентов (с 1964 до 1861) и пострадавших от них – на два процента (с 2255 до 2206). Тем не менее, уровень смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях остаётся высоким – семь процентов (с 106 до 113). По вине несовершеннолетних зарегистрировано 88 ДТП, в которых восемь детей погибли и 99 получили травмы. Дети – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения", – заключил глава комитета административной полиции.

Для сокращения количества ДТП и пресечения нарушений ПДД со стороны водителей и пешеходов полицейские регулярно проводят рейдовые мероприятия.