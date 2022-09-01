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pixabay.com Сегодня, 11:46
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Фото: pixabay.com

В Казахстане увеличат минимальную заработную плату

В Казахстане внедрят новую методику определения минимальной заработной платы. Об этом сообщил президент, выступая с Посланием на расширенном заседании палат Парламента, передаёт BaigeNews.kz.

"Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать её размер.

Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан", — сказал президент.

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#послание народу #Токаев #президент
Сегодня, 11:46
66
Жадра Жулмухаметова Журналист

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