В Казахстане усилят контроль за трансфертным ценообразованием

В мажилисе депутаты одобрили в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования, передаёт BaigeNews.kz. Они направлены на усиление контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны.

Для этого закона предлагается:

совершенствование требований к трёхуровневой отчётности в соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития по шагу 13 BEPS;

возврат контроля по трансфертному ценообразованию сделок, совершённых на товарных биржах;

расширение определения взаимосвязанных сторон;

применение интерквартильного диапазона;

совершенствование применения методов определения рыночной цены.