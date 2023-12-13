В Казахстане усилят контроль за трансфертным ценообразованием
Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59Сегодня, 10:59
87Фото: BaigeNews.kz
В мажилисе депутаты одобрили в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования, передаёт BaigeNews.kz. Они направлены на усиление контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны.
Для этого закона предлагается:
- совершенствование требований к трёхуровневой отчётности в соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития по шагу 13 BEPS;
- возврат контроля по трансфертному ценообразованию сделок, совершённых на товарных биржах;
- расширение определения взаимосвязанных сторон;
- применение интерквартильного диапазона;
- совершенствование применения методов определения рыночной цены.
"В настоящее время контроль по трансфертному ценообразованию не осуществляется по сделкам, совершенным на товарных биржах страны. Такие сделки зачастую осуществляются по ценам ниже рыночных. Это создает возможность вывода капитала из страны. Поэтому предлагается исключить вышеуказанную норму закона", - сообщил заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев.