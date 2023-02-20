В Казахстане ТВ-реклама пользуется всё большей популярностью

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Рекламщики по-прежнему в первую очередь идут на ТВ. Комиссия экспертов Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации (ЦАРА) представила результаты оценки казахстанского рекламного рынка за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz.

"Подводя итоги рекламно-медийного рынка Казахстана за 2022 год, хотелось бы остановиться на нескольких моментах:

Результаты года превзошли все наши ожидания. Конечно, в середине года мы прогнозировали, что рынок покажет положительную динамику по году, но не думали, что она будет выражена в двузначных цифрах;

Все сегменты рынка показали рост от 2 до 20 процентов, за исключением прессы. Но, увы, эта тенденцию мы наблюдаем на протяжение длительного времени, и не только в Казахстане;

ТВ-сегмент сохранил за собой лидирующие позиции и доказал, что в настоящее время является главным каналом коммуникации рекламодателя;

Итоги 2022 года, а также первые месяцы 2023 года позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее, и мы ожидаем, что итоги 2023 года в целом по рынку покажут лучший результат, чем это было в 2022 году", - сообщил председатель совета экспертов ЦАРА Ильмурад Джумаев.

Так, суммарный объем рекламы в средствах ее распространения: ТВ, Интернет, наружная реклама, радио, пресса составил порядка 85,4 миллиарда тенге с учетом НДС, что на 11,7 процента больше по сравнению с предыдущим 2021 годом.

Несмотря на высокую турбулентность, 2022 год для телерекламного сегмента закрылся с положительным значением роста в 5 процентов и объёмом 35,2 миллиарда тенге, продемонстрировав устойчивость к шок-событиям.

Значительный вклад в общий положительный результат внес IV квартал года. Высокая заполняемость рекламных блоков на телеканалах лишний раз подтвердила тезис о том, что телевидение является необходимым и крайне значимым каналом коммуникации с потребителем.

Учитывая меры, направленные государством на торможение инфляционных процессов и на стабилизацию экономики в целом, которые прямо влияют на бизнес-климат и то, что, как и весь рекламный рынок, сегмент телевизионной рекламы является составляющей экономики, можно предположить, что наметившийся позитивный тренд сохранится и в 2023 году.

Ряд клиентов сократили или отменили активность в объёме или периоде в связи с текущими негативными политическими событиями - январь, война Россия-Украина и, как следствие, срыв логистических цепочек, бюрократические задержки в принятии решений, невозможность использовать ресурсы Meta и Google (компании с хабом в РФ).

Тем не менее рынок Интернет-рекламы продемонстрировал рост на 20,18 процента и по экспертной оценке составил 34,4 миллиарда тенге.

Основными факторами роста стали увеличение активности текущих рекламодателей, как в части увеличения среднего чека, так и в части увеличения количества кампаний и рекламируемых брендов. Главными драйверами роста остаются сегменты беттинга, техники и FMCG; увеличение количества рекламодателей; рост востребованности развивающихся направлений: data, e-com, технологической монетизации, performance; рост интереса рекламодателей к PR, спецпроектам, интерактивным и другим новым видеоформатам, которые позволяют выделиться из рекламного шума на фоне растущей рекламной нагрузки.

Последний квартал года внёс внушительный вклад в объём наружной рекламы.

Мощный рывок в увеличении бюджетов обеспечили букмекерские компании и внеочередные выборы в президенты РК.

В итоге медиасегмент закрыл год общим объёмом 10,9 миллиарда тенге и ростом на 17 процентов по сравнению с 2021 годом, что также на 12 процентов превышает "доковидные" показатели 2019 года и свидетельствует о том, что наружная реклама вышла из кризиса.

По итогам 2022 года, несмотря на негативные факторы начала года, радио-сегмент оказался в положительной зоне: рост в 2 процента, относительно 2021 года и объём 3,7 миллиарда тенге.

Положительная динамика восстановления рынка наблюдалась с лета 2022 года. Этому тренду поспособствовало восстановление активности текущих рекламодателей (впервые с "допандемийного" периода) и восстановление таких активных сегментов, как культурно-зрелищные мероприятия и безалкогольные напитки. Значительное увеличение бюджетов также происходит за счет рекламного размещения букмекерских компаний.

Спрос на нестандартные формы рекламы продолжает расти, ощущается нехватка спонсорского инвентаря, в связи с чем наблюдается изменение программинга радиоканалов в направлении увеличения программ собственного производства. Также растет спрос на коллаборации с Digital. Радиостанции готовы создавать надстройки Digital-воронок в офлайне как в виде прямой рекламы на точки входа, так и специально разрабатывать решения и инвентарь под конкретные задачи Digitаl.

Пресса демонстрирует снижение на 16 процентов, объём 2022 год составил 1,1 миллиарда тенге. Отрицательная динамика связана как с общим долгосрочным трендом снижения активности рекламодателей в сегменте, так и с текущими мировыми политическими и экономическими событиями.