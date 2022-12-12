В Казахстане статус кандаса с начала года получили 18 тысяч человек

Фото: gov.kz

На первое декабря в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 17 888 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 105,7 тысячи этнических казахов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты.

Более половины кандасов (63,5 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 9,9 процента – из России, 9,1 процента – из Туркменистана, 8,6 процента – из КНР, 4,9 процента – из Монголии, и четыре процента – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,1 прцента), Мангистауской (17,7 процента), Туркестанской (8,3 процента) и Жамбылской (6,1 процента) областях, а также в Астане (9,1 прроцента), Шымкенте (6,6 процента) и Алматы (5,5 процента).

ЧИсло этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,4 процента, 26,9 процента человек моложе трудоспособного и 13,7 процента – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20 процентов имеют высшее образование, 39,4 процента – среднее специальное образование, 38,9 процента – общее среднее образование и 1,7 процента – не имеют образования.