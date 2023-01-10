open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

zakon.kz Вчера, 11:45
1004
Вчера, 11:45
1004
Фото: zakon.kz

В Казахстане стартовало январское ЕНТ

Сегодня в Казахстане началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля, передает BaigeNews.kz. На участие в тестировании было подано около 125 тысяч заявлений. Прием заявок осуществлялся на сайте Национального центра тестирования МНВО РК с 20 декабря по 6 января.
"В январском ЕНТ участвуют условно зачисленные в вуз студенты, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также выпускники школ для поступления в вуз на платной основе по желанию", - сообщили в министерстве науки и высшего образования. 
При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. Стоит отметить, что в ЕНТ-2023 формат тестирования остался без изменений. По истории Казахстана участники выполняют 20 заданий, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего – 120 вопросов. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.
 
Кроме того, уменьшилось количество дистракторов (варианты ответа). В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.
 
Начиная с январского ЕНТ, желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "Математика-Информатика".
"Мы продолжаем создавать условия не только во время тестирования, но и для подготовки к нему. 11 образовательных центров проводят бесплатные онлайн-уроки для абитуриентов. В начале учебного года на сайте НЦТ были размещены 100 дат по "Истории Казахстана" и "Всемирной истории", список литературы по "Казахской литературе" и "Русской литературе", список терминов по "Информатике". Также были опубликованы список учебников, по которым составлялись вопросы ЕНТ и план теста. То есть, у абитуриентов есть все инструменты для успешной сдачи тестирования", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ разрешается приносить с собой ручку, воду и шоколад.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ЕНТ #МНВО
BaigeNews.kz
Вчера, 11:45
1004
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх