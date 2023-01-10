В Казахстане стартовало январское ЕНТ

При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. Стоит отметить, что в ЕНТ-2023 формат тестирования остался без изменений. По истории Казахстана участники выполняют 20 заданий, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего – 120 вопросов. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

"В январском ЕНТ участвуют условно зачисленные в вуз студенты, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также выпускники школ для поступления в вуз на платной основе по желанию", - сообщили в министерстве науки и высшего образования.

Кроме того, уменьшилось количество дистракторов (варианты ответа). В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.

Начиная с январского ЕНТ, желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "Математика-Информатика".

"Мы продолжаем создавать условия не только во время тестирования, но и для подготовки к нему. 11 образовательных центров проводят бесплатные онлайн-уроки для абитуриентов. В начале учебного года на сайте НЦТ были размещены 100 дат по "Истории Казахстана" и "Всемирной истории", список литературы по "Казахской литературе" и "Русской литературе", список терминов по "Информатике". Также были опубликованы список учебников, по которым составлялись вопросы ЕНТ и план теста. То есть, у абитуриентов есть все инструменты для успешной сдачи тестирования", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ разрешается приносить с собой ручку, воду и шоколад.