В Казахстане стартовала кампания "Кибер Тумар" по защите детей в Интернете

Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК совместно с ЮНИСЕФ Казахстана запустил масштабную кампанию "Кибур Тумар", направленную на защиту детей в цифровой среде. Цель инициативы - помочь сформировать безопасный пользовательский опыт в Интернете и научиться справляться с потенциальными рисками, передаёт BaigeNews.kz.

"Кибур Тумар" - комплекс информационных инструментов, включающий социальные плакаты с базовыми алгоритмами действий при различных угрозах, материалы с практическими советами экспертов, образовательные ролики и другое.

Кампания будет сфокусирована на таких онлайн угрозах, как кибербуллинг, домогательства к детям в Интернете, нежелательный и запрещённый контент для детей, цифровые риски безопасности и конфиденциальности детей, интернет-зависимость.

"Интернет – средство не только информации, но и коммуникации. Поэтому человека, начиная с малых лет, следует учить, как наиболее разумно, с пользой и наименьшим ущербом использовать потенциальные возможности данных средств. Проведение информационно-образовательной кампании "Кибер Тумар" является важной и своевременной мерой, которая окажет влияние на обеспечение информационной безопасности детей и поможет в усилении родительской ответственности по привитию "иммунитета" к выбору информации в онлайн среде", — отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Ранее комитетом с учётом результатов социологического исследования "Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане" проведена обширная кампания, посвящённая использованию программы "Родительский контроль" для решения актуальных вопросов в области информационной безопасности детей.