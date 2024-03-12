В Казахстане стартовал проект по повышению продуктивности КРС

На базе молочно-товарной фермы ТОО "Енбек" в Акмолинской области стартовал эксперимент по повышению продуктивности крупного рогатого скота и увеличением его поголовья, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Expo Time".

Суть проекта заключается в искусственном осеменении отобранного на ферме низкопродуктивного маточного молочного поголовья семенем элитных быков-производителей французских мясных пород Шароле, Обрак, Лимузин, Салерс, Брауншвицкая, Монбельярд, а также Бельгийская голубая и японской Вагю. Подобная практика не нова. Французский скот мясных пород широко используют в гибридизации. Эти породы давно скрещивают с молочными или другими местными породами, чтобы получить потомство с более высокой мышечной массой.

Инициатором программы разведения французских пород КРС с высокими генетическими показателями по росту, развитию молодняка, ускоренному откорму выступает представительство компании "Transfaire Technologies". Оно же провело подбор семени с учетом необходимых показателей для осеменения коров в хозяйстве "Енбек".

Специалисты "Transfaire Technologies" отмечают, что целесообразность использования быков-производителей французских пород на низкопродуктивном маточном поголовье молочных пород для увеличения производства высококачественной говядины теоретически обоснована и практически доказана. Установлена эффективность организации специализированного выращивания помесного молодняка с учетом его породной специфики.