В Казахстане стартовал приём документов на гранты для поступления в магистратуру

Поступающие в магистратуру могут претендовать на 3,8 тыс. государственных образовательных грантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Приём документов на конкурс грантов для поступления в магистратуру будет осуществляться по 19 декабря, а список обладателей грантов будет опубликован после 21 декабря.

"Поступающие в магистратуру могут претендовать на 3,8 тыс. государственных образовательных грантов. Из них на направление подготовки "Инженерные, обрабатывающие и строительные" выделено 1758 грантов, на "Естественные науки, математика и статистика" – 569 грантов, на "Педагогические науки" – 469 грантов, на "Сельское хозяйство и биоресурсы" – 461 грант", - говорится в сообщении.

Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

В Миннауки добавили, что для участия в конкурсе грантов претенденты должны предоставить следующие документы: копию удостоверения личности; документ о высшем образовании; сертификат КТ; международные сертификаты.