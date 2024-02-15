В Казахстане становится популярным "серебряное" волонтёрство

Исполнительный директор ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Татьяна Миронюк на расширенном заседании коллегии министерства культуры и информации рассказала, что в республике заметен рост числа волонтёров предпенсионного и пенсионного возраста, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В последнее время растёт численность взрослого населения, вовлеченного в волонтёрство, а именно предпенсионного и пенсионного возраста. Мы хотим сказать, что данный показатель идёт от того, что у нас выделяются средства на данное направление. "Серебряные" волонтеры, как их принято называть в международном сообществе, всё больше и больше вовлекаются в социальную среду", - сказала Татьяна Миронюк.

Также она сделала акцент на ещё одной тенденции: в стране растёт число инициативных групп.

"У нас примерно одинаковый рост инициативных групп. Это было всегда. Тоже связано с выделением грантовых средств и государственных социальных заказов. У нас большой рост именно зарегистрированных волонтёрских объединений и организаций, которые у себя в основной деятельности приоритетом ставят волонтёрство", - сказала директор ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть".

Миронюк отметила, что волонтёры проявляют стабильность в своих увлечениях.

"Растёт не просто инициативная волонтерская деятельность, когда пришли, организовали быстро мероприятие и ушли, то есть, одноразовая деятельность. Имеет место всё-таки стабильность волонтёров. Об этом говорит количество проведённых часов в тех или иных проектах. Это влияет на экономический вклад волонтера, который растёт с каждым годом", - отметила спикер.

Экономический вклад волонтёров ежегодно составляет от трёх до 43 миллиардов тенге.