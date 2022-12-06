В Казахстане стали производить больше мяса, но обходится оно дороже

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По итогам ноября годовой рост цен на мясо составил от восьми процентов за говядину с костями и до 16,1 процента за конину с костями. На 13,4 процента за год подорожала свинина с костями, на 12,4 процента — баранина с костями.

С начала года конина выросла в цене на 15,2 процента, свинина и баранина — на 12,2 процента, говядина — на 8,4 процента.

Заметнее всего в ноябре подорожала свинина — на 1,6 процента, конина - на один процент, говядина и баранина выросли в цене на 0,4 процента.

Стоимость конины с костями по итогам ноября достигла 2999 тенге за килограмм, баранины с костями — 2673 тенге за килограмм, говядины с костями — 2421 тенге за килограмм, свинины с костями — 2077 тенге за килограмм.