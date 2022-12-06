open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане стали производить больше мяса, но обходится оно дороже
pixabay.com Сегодня, 13:37
151
Сегодня, 13:37
151
Фото: pixabay.com

В Казахстане стали производить больше мяса, но обходится оно дороже

За 10 месяцев 2022 года казахстанские агропредприятия и фермеры произвели 59,1 тысячи тонн свежего и охлаждённого "красного" мяса. Это на восемь процентов больше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По итогам ноября годовой рост цен на мясо составил от восьми процентов за говядину с костями и до 16,1 процента за конину с костями. На 13,4 процента за год подорожала свинина с костями, на 12,4 процента — баранина с костями.

С начала года конина выросла в цене на 15,2 процента, свинина и баранина — на 12,2 процента, говядина — на 8,4 процента.

Заметнее всего в ноябре подорожала свинина — на 1,6 процента, конина - на один процент, говядина и баранина выросли в цене на 0,4 процента.

Стоимость конины с костями по итогам ноября достигла 2999 тенге за килограмм, баранины с костями — 2673 тенге за килограмм, говядины с костями — 2421 тенге за килограмм, свинины с костями — 2077 тенге за килограмм.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #цены #продукты #мясо
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:37
151
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх