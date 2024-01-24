В Казахстане стали чаще жаловаться на шум

В Казахстане растёт количество зарегистрированных административных правонарушений, связанных с ночным шумом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

За январь–ноябрь 2023 года в правоохранительных органах РК зарегистрировано 87,3 тыс. таких правонарушений. Это на 20,8% больше аналогичного периода 2022-го. Если сравнивать данные по неполному прошлому году с показателями пятилетней давности, то рост будет в 2,3 раза.

Сложно оценить, стали ли казахстанцы действительно чаще делать ремонт или устраивать вечеринки по ночам. Публикуемая Комитетом правовой статистики и спецучётов Генпрокуратуры РК (КПСиСУ ГП) статистика позволяет лишь сделать вывод, что казахстанцы стали чаще жаловаться на своих соседей. Такие обращения вполне действенны и не требуют в дальнейшем участия недовольных в разбирательствах. 99,2% правонарушений рассматриваются сразу уполномоченным органом (МВД), и нарушитель привлекается к ответственности. До судов доходит только 0,01% таких дел. Например, за 11 месяцев прошлого года из 87,3 тыс. зарегистрированных правонарушений по ст. 437 КоАП РК "Нарушение тишины" судом было рассмотрено всего 9 случаев.

Основная часть (99,9%) всех привлечённых к ответственности — это физические лица: соседи, которые слишком громко выясняют отношения или делают ремонт по ночам. На владельцев различных кафе, ресторанов, баров, которые находятся в многоквартирных домах и устраивают ночные дискотеки, на самом деле жалуются не так часто: за 11 месяцев — всего 100 подобных жалоб на весь Казахстан.

Самым чувствительным к шуму городом страны можно считать Астану. За неполный год с жалобами на нарушение тишины обратились около 17 тыс. астанчан. Это каждая пятая жалоба в РК. На втором месте ещё один крупнейший мегаполис республики — Алматы. Там на горячую линию органов правопорядка по поводу нарушения тишины звонили около 11,5 тыс. раз. В тройке "неспящих" также Карагандинская область, где зафиксировано 7,1 тыс. жалоб.

Для комфортного проживания важна плотность населения и количество многоквартирных домов. При равной численности населения Алматы и Туркестанской области в 2,1 млн человек, в последнем регионе жалоб на шум от соседей в четыре раза меньше — 2,9 тыс. против 11,5 тыс. в Алматы. Это связано в том числе с тем, что основной жилой фонд в Туркестанской области — это индивидуальные жилые дома (их доля — 98,6%). Жителям таких домов нужно хорошо постараться, чтобы ночью их услышали соседи. В Алматы же в основном многоквартирный жилой фонд, соответственно и численность соседей, живущих "через стенку", больше.

Статистики по гражданским искам в данной категории дел в открытом доступе нет, но известна общая сумма штрафов, которые нарушители должны перечислить государству. За январь–ноябрь 2023 года шумным казахстанцам было выписано штрафов на 1,2 млрд тенге. Правда, взыскано за этот период пока меньше половины — всего 523,5 млн. В сравнении с показателями пятилетней давности сумма колоссальная: в 2018-м наложено штрафов всего на 347,9 млн тенге.

Проблема шумных соседей, на самом деле, касается только небольшой части населения. Судя по результатам выборочных исследований Бюро национальной статистики АСПиР РК за 2022 год, лишь 3,8% опрошенных казахстанцев недовольны внешним шумом. Основная часть респондентов удовлетворены (49,4%) или частично удовлетворены (46,3%) акустикой в своих домах.

Степень удовлетворённости меняется в зависимости от благосостояния. Как правило, обеспеченные горожане чаще, нежели бедные, живут в индивидуальных домах. При опросе статистики в принципе не нашли недовольных респондентов с высоким уровнем обеспеченности, а в группе относительно обеспеченных их доля была мизерна — всего 0,8%. Больше всего тех, кто не доволен шумоизоляцией и соседями, оказалось в группе малообеспеченных — 21,5%.