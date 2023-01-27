В Казахстане создадут третьего телеком-оператора

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В Казахстане проводится работа по созданию третьего инфраструктурного оператора связи, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках демонополизации телекомрынка проводится работа по созданию третьего инфраструктурного оператора. Наша задача – развивать честную, справедливую, конкурентную среду, что прямо будет влиять на улучшение качества связи в стране", - сказал на коллегии МЦРИАП Багдат Мусин.

В 2022 году Багдат Мусин предлагал демонополизировать АО "Казахтелеком" путём вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы. Отмечалось, что "Казахтелеком" является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг с занимаемой долей свыше 80% на рынке фиксированной связи и свыше 60% на рынке мобильной связи. При консолидации компаний "Кселл" и "Теле2" ставилась цель достичь положительного эффекта за счёт оптимизации и интеграции их сетей, что должно было повысить качество оказываемых телекоммуникационных услуг. Однако за три года интеграция сетей мобильных операторов так и не осуществлена.