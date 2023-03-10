В Казахстане снизят ставки на потребительские кредиты

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В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка планируют снизить размер предельной годовой эффективной ставки вознаграждения для потребительских кредитов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

В пояснительной записке указано, что проект постановления разработан в целях снижения годовой эффективной ставки вознаграждения для беззалоговых потребительских кредитов с 56 до 44 процентов. Так, согласно документу, в агентстве предлагают утвердить предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения:

по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, – 44 процента по беззалоговым банковским займам (в действующей редакции 56 процентов); 40 процентов по банковским займам, обеспеченным залогом; 25 процентов по ипотечным жилищным займам;

процента по беззалоговым банковским займам (в действующей редакции 56 процентов); 40 процентов по банковским займам, обеспеченным залогом; 25 процентов по ипотечным жилищным займам; по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 44 процента (в действующей редакции 56 процентов).

В агентстве уточнили, что на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту и (или) изменения или введения новых комиссий и иных платежей в связи с выдачей и обслуживанием банковского займа годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, утверждённый настоящим пунктом.