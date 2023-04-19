В Казахстане расширят кредитование инфраструктурных инвестпроектов

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По мнению президента, это позволит отечественным производителям увеличить объёмы выпускаемой продукции и повлиять на темпы инфляции, передаёт BaigeNews.kz.

Как заявил Токаев, инфляция в Казахстане имеет также монетарный характер, поэтому к решению её вопросов должен полноценно подключиться Национальный банк. Задача контроля инфляции первоочередная для Национального банка и правительства.

И как отметил Касым-Жомат Токаев, важнейшим приоритетом является наращивание собственного производства. Больше года назад по его поручению был принят Закон "О промышленной политике". Документ позволил создать условия для развития обрабатывающего сектора. Одной из его главных новелл было требование по обеспечению отечественных предприятий доступным сырьём. Однако, основной объём производимого металла по-прежнему уходит на экспорт, а это недополученная добавленная стоимость внутри страны. Правительство прорабатывает дополнительные нормативно-правовые механизмы, которые необходимо ввести в первой половине этого года. Модель простого экспорта сырья уже не работает. Требуется создание новых заводов и переделов внутри страны. И это задача нового порядка.

"Актуальным остаётся вопрос локализации отечественных предприятий. Уровень локализации следует неуклонно повышать, идти от простого к сложному. Такие примеры уже имеются, но есть также факты подмены понятий за счёт ложной локализации. Это ведёт к субсидированию импорта, что нежелательно. Нам нужна подлинная индустриализация. Поэтому критически важно вовлечь отечественные банки в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. Необходимо расширить возможности банковского сектора по кредитованию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Соответствующее поручение мною дано в рамках Указа о мерах по расширению кредитования экономики", — заявил президент.

Вместе с тем за бортом доступного банковского кредитования остаётся малый и средний бизнес. И как отметил глава государства, у банков есть деньги, которые они готовы вкладывать в прозрачно работающих предпринимателей.