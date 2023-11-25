В Казахстане работает более 18 тысяч НПО, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации.

Всего по данным министерства в стране зарегистрировано более 23 тысяч НПО, однако более 2,2 тысяч неправительственных организаций признаны бездействующими, 68 ликвидированы, более 1,1 тысячи приостановили свою деятельность.

Наибольшее количество НПО – по 20% - работают в области образования, науки, информации, спорта и физической культуры, а также НПО, работающие по иным социально значимым направлениям.

Почти 16% организаций заняты в сфере поддержки социально-уязвимых слоев населения. 9% - занимаются защитой прав, законных интересов граждан и организаций. Еще 8% - работают в сфере поддержки молодежной политики и детских инициатив.

Среди других направлений работы НПО: охрана здоровья граждан, развитие культуры и искусства, экология, укрепление общественного согласия и национального единства, развитие культуры и искусства.