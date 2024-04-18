В Казахстане призвали прекратить публичные обсуждения адвокатов, участвующих в деле Бишимбаева

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев призвал коллег придерживаться кодекса профессиональной этики, передаёт BaigeNews.kz.

"Призываю адвокатов прекратить публичные обсуждения коллег, причастных к делу Бишимбаева. Эти действия могут привести к нарушению профессионального кодекса поведения. Всему должен быть предел. Каждый юрист должен задуматься о репутации адвокатуры", - написал он в Facebook и сообщил, что в ближайшие дни проведёт специальное расширенное совещание с участием руководителей областных ассоциаций адвокатов по всем вопросам, связанным с этим делом.