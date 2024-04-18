В Казахстане призвали прекратить публичные обсуждения адвокатов, участвующих в деле Бишимбаева
Сегодня, 17:03
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Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
171Фото: baigenews.kz
Председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев призвал коллег придерживаться кодекса профессиональной этики, передаёт BaigeNews.kz.
"Призываю адвокатов прекратить публичные обсуждения коллег, причастных к делу Бишимбаева. Эти действия могут привести к нарушению профессионального кодекса поведения. Всему должен быть предел. Каждый юрист должен задуматься о репутации адвокатуры", - написал он в Facebook и сообщил, что в ближайшие дни проведёт специальное расширенное совещание с участием руководителей областных ассоциаций адвокатов по всем вопросам, связанным с этим делом.
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