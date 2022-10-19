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pixabay.com Вчера, 23:10
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Фото: pixabay.com

В Казахстане приостановили строительство 240 гособъектов

В стране приостановлено строительство 240 государственных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24"

Чаще всего причина "заморозки" – уголовные дела и судебные процессы, корректировка бюджета и расторжение договоров с недобросовестными подрядчиками. Об этом рассказали в Комитете по делам строительства.

Для усиления контроля за качеством работ запустят единый строительный портал. Там будут публиковать информацию об этапах возведения объектов.

Кроме того, в Казахстане усилят контроль за строительными компаниями. А принимать готовые объекты, возможно, будут специалисты ГАСК, которые сейчас занимаются профилактикой. Но пока это лишь предложение.

 

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#строительство
BaigeNews.kz
Вчера, 23:10
217
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