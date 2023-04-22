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рixabay Сегодня, 03:17
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Сегодня, 03:17
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Фото: рixabay

В Казахстане предлагают создать детскую сим-карту

В кулуарах мажилиса вице-министр просвещения Едил Оспан рассказал, что его ведомство предлагает ввести детскую сим-карту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.        

"То есть для детей надо отдельную сим-карту, которая под контролем родителей. Если через эту сим-карту ребенок подключается к Интернету, обязательно спрашивается разрешение у родителей. Эту систему мы предлагаем ввести. Это будет контроль над ребенком: какие сайты посещает, в каких социальных сетях сидит. Еще один момент – мы можем ограничить по времени. Бывает, что ребенок ночью поздно сидит в Интернете. Ограничивать экранное время. Все это мы будем предлагать. Это техническая часть проблемы. Мы, как министерство просвещения, которое заботится о безопасности детей, будем это предлагать", – сказал он. 

Его спросили, с какими операторами связи уже идут переговоры об этом.

"Это пока на уровне предложений. Мы, предварительно изучив технические возможности, считаем это правильным, потому что это становится очень актуальным. У кого есть дети школьного возраста, думаю, поддержат. Нам нужно добиться. чтобы наши дети сидели, скажем так, на "белых" сайтах, которые безопасны для их здоровья b в целом для воспитания. Нам надо это обсудить с соответствующими госорганами. Потом будем предлагать. Я думаю, это должно быть нормой закона", – резюмировал Оспан.

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Сегодня, 03:17
92
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