В Казахстане появится онлайн-портал "Культура" на восьми языках

Министр культуры и информации Аида Балаева анонсировала появление портала "Культура", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила Аида Балаева на расширенном заседании коллегии министерства культуры и информации, основная задача онлайн-портал "Культура" - создать условия для того, чтобы каждый человек, проявляющий интерес к культурному наследию Казахстана, не выходя из дома, мог ознакомиться с музеями, библиотеками, театрами, национальным кино, выставками, музеями-заповедниками, золотым фондом национальной музыки и новыми образцами современной музыки.

Также глава министерства отметила, что информация на портале будет распространяться на восьми языках.