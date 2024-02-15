В Казахстане появится онлайн-портал "Культура" на восьми языках
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Министр культуры и информации Аида Балаева анонсировала появление портала "Культура", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметила Аида Балаева на расширенном заседании коллегии министерства культуры и информации, основная задача онлайн-портал "Культура" - создать условия для того, чтобы каждый человек, проявляющий интерес к культурному наследию Казахстана, не выходя из дома, мог ознакомиться с музеями, библиотеками, театрами, национальным кино, выставками, музеями-заповедниками, золотым фондом национальной музыки и новыми образцами современной музыки.
Также глава министерства отметила, что информация на портале будет распространяться на восьми языках.
"Подобные проекты давно показали свою эффективность в мировой практике. Так, музей "Лувр", который ежедневно посещают 50 тысяч человек, в онлайн-пространстве принимает 10 миллионов виртуальных туристов", - сказала Балаева.