В Казахстане повысят тарифы по отдельным видам медпомощи для поликлиник

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В Казахстане планируют повысить тарифы на отдельные направления медпомощи. Поликлиники начнут получать больше денег за детскую реабилитацию, пульмонологию, педиатрию и другие виды медуслуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

К решению о повышении в Минздраве и Фонде медстрахования пришли после ряда встреч министра здравоохранения Ажар Гиният с участием коллективов врачей поликлиник и стационаров в регионах, директоров территориальных филиалов Фонда социального медицинского страхования, где открыто обсуждались проблемные вопросы медицины.

Одной из проблем на уровне оказания консультативно-диагностической помощи стало перепотребление данных услуг. Первая причина связана с их передачей на соисполнение, когда в некоторых медицинских организациях до 80 процентов объёма услуг передаётся сторонним организациям, что повышает риски долговых обязательств у основных поставщиков Фонда медстрахования.

В Минздраве отметили, что усугубляют ситуацию также приписки, гипердиагностика, отсутствие у государственных организаций амбулаторно-поликлинической помощи стремление развивать на своей базе оказание лабораторно-диагностических услуг, консультаций узких специалистов.

Для сдерживания перепотребления при лимитированном бюджете Минздрав внедрил контроль за финансовыми потоками, линейную шкалу на консультативно-диагностические услуги с 1 февраля, что создало недовольство среди поставщиков и соисполнителей медицинских услуг.

По итогам обсуждений Минздрав и Фонд решили снять линейную шкалу с соисполнителей на амбулаторном уровне; произвести оплату исполненных объёмов по консультативно-диагностическим услугам за февраль-март за счёт дополнительного финансирования после мониторинга обоснованности оказанных услуг; и повысить тарифы по отдельным направлениям медпомощи.

"Для обеспечения оказания бесперебойной стационарной помощи министерством совместно с Фондом медстрахования будут рассмотрены меры по снятию линейной шкалы с экстренной травматологии и родов в многопрофильных больницах, с дополнительным финансированием из резервных источников для покрытия расходов на лечение экстренных случаев. Кроме того, планируется повышение тарифов по отдельным направлениям медпомощи, как детская реабилитация, пульмонология, педиатрия, и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве также учли долги больниц и разработали планы по их погашению.

В сельском здравоохранении предполагается применение дифференцированного повышающего коэффициента организациям здравоохранения в малонаселённых местностях.