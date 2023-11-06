В Казахстане почти на 40% возросла смертность детей в ДТП

В Казахстане ежегодно растёт количество пострадавших детей в дорожно-транспортных происшествиях. О ситуации на дорогах проинформировала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, передаёт BaigeNews.kz.

"Надо отметить, что наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 9% и количество пострадавших детей в них на 15%, но смертность детей в ДТП возросла на 38%. При этом, более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальная половина – пешеходы", - сообщила Актоты Боранова на брифинге МВД.

По её словам, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки – без детских удерживающих устройств либо не пристегнутыми.

"Нужно помогать детям научиться оценивать меру безопасности и оставаться уверенными в трудных жизненных ситуациях. Поведение на дороге во многом копируется ребёнком с модели поведения родителей, поэтому если родители не только говорят о правилах дорожной безопасности, но и сами их выполняют, такое поведение для ребёнка становится нормой", - добавила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК.

Представитель МВД также отметила, что ведомство уделяет большое внимание транспортным средствам, предназначенным для перевозки детей и подростков.

"В текущем году, нашими сотрудниками было проверено порядка 1,2 тыс. таких транспортных средств, принадлежащих учебным заведениям. По итогам проверки выдано свыше 200 предписание об устранении выявленных недостатков.

На сегодняшний день порядка 70 % школ имеют классы безопасности дорожного движения и почти половина оборудованы автоплощадками", - сказала Актоты Боранова.