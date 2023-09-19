В Казахстане планируют ограничить использование денег из Нацфонда
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Глава Министерства национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства рассказал о планах по оптимизации бюджетных процедур в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Алибек Куантыров представил основные новеллы нового Бюджетного кодекса.
"В новом Бюджетном кодексе структурированы разрозненные и фрагментарные положения действующего Кодекса, спущены на уровень подзаконных нормативно-правовых актов детализирующие нормы, документ стал рамочным и гибким. Это и оптимизация бюджетных процедур. Два отдельных документа – бюджетную программу и бюджетную заявку - объединяем. Бюджетная программа не будет согласовываться и утверждаться, а будет подписываться руководителем бюджетной программы, в том числе в электронном формате. Это усилит ответственность за качество ее составления", -сообщил министр.
Вводится также прямая норма, запрещающая открывать вторую, третью бюджетную программу на одну цель. Это даст гибкость и самостоятельность в управлении бюджетными средствами для достижения лучшего результата и позволит достаточно упростить бюджетный процесс, с учётом увеличения объёма перераспределения средств между бюджетными программами с 10% до 15% путём корректировки.
"Для прозрачности и подотчётности деятельности субъектов квазигоссектора в управлении средствами, выделенными им из бюджета, включается блок норм по их участию в бюджетном процессе. Как на стадии планирования, так и исполнения и отчетности. Консолидирован их долг, даны определение, структура, ограничения, мониторинг и контроль по долгу субъектов квазигоссектора", - подчеркнул Куантыров.
Отмечается, что в новом Бюджетном кодексе усилена транспарентность и подотчетность участников бюджетного процесса.
В раздел по управлению государственными финансами включены главы по Национальному фонду и по внебюджетным фондам.
"Введено ограничение на использование целевого трансферта из Нацфонда только на критическую инфраструктуру, введены соответствующие критерии. К критически важным объектам будут относиться строительство, например, завода, который даст рабочие места и дополнительные налоги. Или жизнеобеспечивающая инфраструктура. К общестрановым – такие, как проект "Комфортные школы", когда одновременно строятся одинаковые объекты на территории нескольких областей. Отдельной статьей включены положения по "Нацфонду детям". Согласно Концепции управления государственными финансами до 2030 года – это будут целевые требования, ежегодно начисляемые детям до достижения ими 18 лет. Ограничен объем изъятий из Нацфонда на объем целевых требований", - резюмировал глава МНЭ.
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