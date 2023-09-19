В Казахстане планируют ограничить использование денег из Нацфонда

Глава Министерства национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства рассказал о планах по оптимизации бюджетных процедур в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Алибек Куантыров представил основные новеллы нового Бюджетного кодекса.

"В новом Бюджетном кодексе структурированы разрозненные и фрагментарные положения действующего Кодекса, спущены на уровень подзаконных нормативно-правовых актов детализирующие нормы, документ стал рамочным и гибким. Это и оптимизация бюджетных процедур. Два отдельных документа – бюджетную программу и бюджетную заявку - объединяем. Бюджетная программа не будет согласовываться и утверждаться, а будет подписываться руководителем бюджетной программы, в том числе в электронном формате. Это усилит ответственность за качество ее составления", -сообщил министр.

Вводится также прямая норма, запрещающая открывать вторую, третью бюджетную программу на одну цель. Это даст гибкость и самостоятельность в управлении бюджетными средствами для достижения лучшего результата и позволит достаточно упростить бюджетный процесс, с учётом увеличения объёма перераспределения средств между бюджетными программами с 10% до 15% путём корректировки.

"Для прозрачности и подотчётности деятельности субъектов квазигоссектора в управлении средствами, выделенными им из бюджета, включается блок норм по их участию в бюджетном процессе. Как на стадии планирования, так и исполнения и отчетности. Консолидирован их долг, даны определение, структура, ограничения, мониторинг и контроль по долгу субъектов квазигоссектора", - подчеркнул Куантыров.

Отмечается, что в новом Бюджетном кодексе усилена транспарентность и подотчетность участников бюджетного процесса.

В раздел по управлению государственными финансами включены главы по Национальному фонду и по внебюджетным фондам.