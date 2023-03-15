В Казахстане отменили СНТ

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У тысяч казахстанских бухгалтеров и представителей малого и среднего бизнеса отпадёт необходимость в оформлении сопроводительной накладной на товары (СНТ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".

Приказ об отмене СНТ внутри Казахстана уже зарегистрированв министерстве юстиции РК и вступит в силу через 10 календарных дней.

"Это означает, что применение СНТ и виртуального склада на 3,5 тысячи кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) отменяется. При этом под обязательства по оформлению СНТ всё же попадают подакцизные товары (алкогольная продукция, нефтепродукты) и 11 кодов ТН ВЭД (холодильники) по соглашению о механизме прослеживаемости с привязкой к виртуальному складу внутри Казахстана и некоторые товары при экспорте/импорте в страны ЕАЭС без привязки к сиртуальному складу", - указывается в сообщении.

С 10 февраля 2023 года СНТ выписываются при экспорте, импорте в страны ЕАЭС по отдельным видам товаров (зерновые культуры). А с 1 апреля 2023 года по остальным товарам.

По данным НПП, пилотный проект по оформлению СНТ был введён в 2020 году комитетом государственных доходов. Он должен был позволить отслеживать оборот товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и снизить теневую экономику в стране.

"Однако итоги проекта показали, что процессы по функционированию СНТ не налажены, информационная система по её оформлению работает нестабильно, имеются технические ошибки. Таким образом, внедрение сопроводительных накладных на товары не обеспечивает эффективное взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами, усложняет фискальное администрирование, что ограничивает предпринимательскую деятельность и влечёт необоснованные затраты бизнеса и государства", - отметили в НПП.

"Более двух лет бухгалтеры и предприниматели мучались из-за пилотного проекта СНТ и виртуального склада. После его отмены внутри Казахстана мы рады хотя бы тому, что СНТ дальше не будет распространятся на другие товары и с мучениями не столкнутся 1,5 миллиона предпринимателей. Принятые меры значительно облегчат работу бухгалтерам и снизят расходы предпринимателей. Дальше можно работать над упрощением самой формы СНТ при импорте, экспорте", - поделился председатель комитета развития малого и среднего бизнеса НПП Берик Заиров.