- В Казахстане отменили СНТ 23:48 87
- Иностранное авто с неоплаченными штрафами почти на миллион тенге выявили в Атырау 23:23 151
- Многомиллионные штрафы выставил Wildberries казахстанцам из-за переименования Астаны 22:38 312
- Шавкату Рахмонову помогут с финансами для подготовки к поединкам 21:53 327
- "В наши роддома хотят вернуться" - медики ВКО изменили подход к родовспоможению 21:40 453
- Коммунальщик развеселил казахстанцев песней о паводке 21:29 345
- Талые воды повредили участок дороги в Жетысуской области 21:00 350
- Баннер с вёдрами подарили на юбилей ректору студенты КазНУИ 20:37 582
- Как не стать жертвой финансовой пирамиды и интернет-мошенничества в Казахстане 20:10 583
- Цена нефти марки Brent упала ниже 75 долларов за баррель 19:57 334
- "Женское крыло" террористической организации Хизбут Тахрир выявили в Кыргызстане 19:34 377
- За "бесплатный" массаж - миллионный кредит: пенсионеры в СКО жалуются на финмошенничество 19:19 601
- Рыси попали в фотоловушку в Туркестанской области 18:59 396
- Сотрудника мечети ранили ножом в Астане 18:38 628
- Зарабатывали по 2 млн тенге в день: задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net 18:19 631
- Продажи новых автомобилей в Казахстане в феврале выросли на 69% — АКАБ 18:06 458
- Американка сыграла на домбре "Қара жорға" и умилила пользователей 18:06 436
- Казахстанцы могут регистрировать ОСИ онлайн 17:52 387
- АЗРК подозревает холдинг "Байтерек" в создании неравных условий для заёмщиков 17:41 452
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 17:34 453
- 28 миллионов тенге пропали с депозита у жителя Костанайской области 17:28 657
- Президент подписал законы о ЖКХ, штрафах и защите растений 17:15 425
- Гендерное равенство в Казахстане не соблюдается - ОСДП 17:13 419
- По некоторым нормам избирательной системы Казахстан нас обогнал - вице-спикер Сейма Литвы 17:01 422
- "Один в один Киану Ривз". Казахстанский пародист покоряет англоязычный TikTok 16:38 510
- Где и как можно отметить Наурыз в Астане 16:34 541
- Казахстан значительно нарастил поставки урана в Россию 15:59 480
- День печати появится в календаре праздников Казахстана 15:44 471
- Развод при наличии детей: правила хотят изменить в Казахстане 15:40 526
- Второй раунд сокращений: Meta уволит ещё 10 тысяч работников 15:35 409
- Число зависимых от синтетических наркотиков растёт в Казахстане 15:23 543
- В Казахстане упразднят земельные комиссии 15:15 402
- Дело Гульмиры Сатыбалды: Потерпевшая просит возместить многомилионный ущерб 15:11 530
- Схрон оружия нашли на заброшенном складе в Жамбылской области 15:05 614
- Ashyq ещё не закрыт. Где планируют использовать приложение 15:02 584
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 14:41 978
- Цены на лекарства резко подскочили в Казахстане 14:20 557
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 14:11 441
- Новая модель ChatGPT работает с картинками, но нужно "отстоять" очередь 13:35 481
- Курс доллара взлетел до 470 тенге в обменниках Казахстана 13:15 460
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 12:55 395
- Более 50 домов затопило из-за паводков в Актюбинской области 12:36 495
- Снегопад ждёт казахстанцев в ближайшие дни. Весна откладывается 12:11 809
- Названы регионы, в которых хуже всего живётся казахстанским детям 12:00 508
- Главный санврач Казахстана дала рекомендации по проведению парламентских выборов 11:59 427
- Тепло в наших руках: как в Казахстане выхаживают недоношенных детей 11:50 637
- Казахстанцы массово отписываются от аккаунтов финпирамид в соцсетях после сообщений АФМ 11:32 637
- "Как нас пытаются убедить в пользе утильсбора на авто" - казахстанский юрист провёл фактчекинг 11:14 961
- Прослушивать судей смогут теперь только с санкции Генпрокуратуры - сенат 11:06 544
- Казахстанцы стали чаще летать, несмотря на резкое подорожание авиабилетов 11:01 459
- Марат Ашим назначен начальником Службы протокола президента 10:52 504
- Иностранные дипломаты ознакомились с ходом подготовки к предстоящим выборам 10:50 489
- Год спустя: какие поручения Токаева реализовались, сообщили в Акорде 10:30 984
- Более 18 тысяч человек подали заявления на банкротство физических лиц 10:15 492
- Дорогу из Астаны в Кокшетау закрыли для движения 09:48 669
- Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал "Мастерса" в США 09:30 717
- В Казахстане растёт заболеваемость коронавирусом 09:27 754
- На более 50 млн тенге оштрафовали строительные компании в Астане 09:16 515
- Токаев посетит 16 марта Турцию с рабочим визитом 09:02 694
- Жителям шести городов Казахстана советуют сократить время прогулок 08:45 847
- Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 48 тысяч человек 08:29 837
- Стать инвестором может не каждый: какие виды деятельности запрещены в Казахстане 08:12 707
- Пассажира оштрафовали за курение и распитие алкогольных напитков в поезде 07:59 578
- Полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место 07:23 687
- ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира по футболу 06:48 578
- Медики рассказали о состоянии мужчины, до полусмерти избитого подростками 05:22 683
- Дом подарили многодетной семье из области Жетысу 04:41 599
- Американский боец сдаст свой паспорт в Казахстане 03:06 867
- Останки убитой собаки обнаружены в Рудном 02:31 633
- Попала в тестомешалку: студентка едва не лишилась руки в Костанае 01:48 687
- Юная блогер из Казахстана получила престижную премию Nickelodeon Kids Choice Awards 00:16 837
- Казахстанка выступила в тандеме с российскими певцами в честь 150-летия Шаляпина 14.03.2023 672
- Иностранец вывез в Казахстан бивни мамонта на 46,5 миллионов тенге 14.03.2023 919
- Режим ЧС объявили в посёлке Хобда Актюбинской области 14.03.2023 713
- Выборы 2023: члены нескольких партий отметили Амал в Мангистауской области 14.03.2023 655
- Спецоперация МВД: 13 тонн прекурсоров изъяли в Алматы 14.03.2023 821
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 992
- За 500 дней до старта: как казахстанские спортсмены готовятся к Олимпиаде-2024 14.03.2023 720
- "Консервированные" тела иностранцев привезли для обучения казахстанских студентов 14.03.2023 1149
- Уникальный домбра-челлендж: казахские кюи одновременно сыграют во всех школах и колледжах страны 14.03.2023 722
В Казахстане отменили СНТ
У тысяч казахстанских бухгалтеров и представителей малого и среднего бизнеса отпадёт необходимость в оформлении сопроводительной накладной на товары (СНТ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".
Приказ об отмене СНТ внутри Казахстана уже зарегистрированв министерстве юстиции РК и вступит в силу через 10 календарных дней.
"Это означает, что применение СНТ и виртуального склада на 3,5 тысячи кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) отменяется. При этом под обязательства по оформлению СНТ всё же попадают подакцизные товары (алкогольная продукция, нефтепродукты) и 11 кодов ТН ВЭД (холодильники) по соглашению о механизме прослеживаемости с привязкой к виртуальному складу внутри Казахстана и некоторые товары при экспорте/импорте в страны ЕАЭС без привязки к сиртуальному складу", - указывается в сообщении.
С 10 февраля 2023 года СНТ выписываются при экспорте, импорте в страны ЕАЭС по отдельным видам товаров (зерновые культуры). А с 1 апреля 2023 года по остальным товарам.
По данным НПП, пилотный проект по оформлению СНТ был введён в 2020 году комитетом государственных доходов. Он должен был позволить отслеживать оборот товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и снизить теневую экономику в стране.
"Однако итоги проекта показали, что процессы по функционированию СНТ не налажены, информационная система по её оформлению работает нестабильно, имеются технические ошибки. Таким образом, внедрение сопроводительных накладных на товары не обеспечивает эффективное взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами, усложняет фискальное администрирование, что ограничивает предпринимательскую деятельность и влечёт необоснованные затраты бизнеса и государства", - отметили в НПП.
"Более двух лет бухгалтеры и предприниматели мучались из-за пилотного проекта СНТ и виртуального склада. После его отмены внутри Казахстана мы рады хотя бы тому, что СНТ дальше не будет распространятся на другие товары и с мучениями не столкнутся 1,5 миллиона предпринимателей. Принятые меры значительно облегчат работу бухгалтерам и снизят расходы предпринимателей. Дальше можно работать над упрощением самой формы СНТ при импорте, экспорте", - поделился председатель комитета развития малого и среднего бизнеса НПП Берик Заиров.
-
Trend news
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 17:34 448
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 14:41 968
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 14:11 438
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 2061
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 2739
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1243
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 17685
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3446
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2473
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1499
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2329
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 19797
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2251
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1661
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1454
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1644
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5708
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10161
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1867
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3086
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2325
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14617
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2012
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1864
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1701
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4736
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2086
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3673
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3278
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5571
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10406
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2167
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3022
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 35384
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2065
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2463
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3065
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2344
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5462
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3348
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3030
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6583
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3465
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2571
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2698
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13146
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2750
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12452
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15744
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3071
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4434
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2090
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8016
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17303
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26294
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4381
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3194
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4457
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2759
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3094
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43503
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2772
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4605
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6359
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11892
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3939
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28133
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4706
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4863
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3531
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5880
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39673
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4568
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2883
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4263
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 4151
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20490
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4870
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 9290
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38899
-
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 12:55 394
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 990
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 527
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 830
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 892
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 883
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1011
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5804
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1137
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1205
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1216
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1377
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1187
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1896
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1362
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1407
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2089
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1747
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1579
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2294
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2192
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2109
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1879
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2743
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3040
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2627
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3503
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3286
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2740
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2889
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3470
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2759
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3457
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3634
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3538
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4105
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3018
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3347
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3460
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3904
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3772
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4351
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4036
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3690
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3394
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3516
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3888
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4381
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4478
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4599
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4382
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4780
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5107
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4261
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4729
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4186
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3879
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4196
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4194
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4432
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4942
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4931
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3941
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5741
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4476
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4961
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4438
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4849
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4975
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4711
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4261
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4011
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4728
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4718
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4466
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4503
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5319
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4574
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4615
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 4263