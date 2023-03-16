main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане отменили налог за ввоз 100-летних картин из-за границы
pixabay.com Сегодня, 10:51
298
Сегодня, 10:51
298
Фото: pixabay.com

В Казахстане отменили налог за ввоз 100-летних картин из-за границы

В Казахстане утвердили перечень произведений искусства, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость при ввозе негосударственными музеями, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующий приказ подписал министр культуры и спорта РК.

Освобождение от НДС вводится в действие с 26 марта 2023 года и действует до 1 января 2026 года.

Новое правило коснётся таких произведений искусства, как:

  1. Картины, рисунки и пастели, возрастом более 100 лет.
  2. Мозаики возрастом более 100 лет.
  3. Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения, возрастом более 100 лет
  4. Картины, рисунки и пастели, прочие.
  5. Мозаики прочие.
  6. Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения, прочие.
  7. Подлинники гравюр, эстампов и литографий, возрастом более 100 лет.
  8. Подлинники гравюр, эстампов и литографий, прочие.
  9. Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов, возрастом более 100 лет.
  10. Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов, прочие.
  11. Коллекции и предметы коллекционирования по археологии, этнографии или истории.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#искусство #НДС #Минкультуры
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:51
298
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх