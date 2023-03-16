В Казахстане отменили налог за ввоз 100-летних картин из-за границы

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В Казахстане утвердили перечень произведений искусства, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость при ввозе негосударственными музеями, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующий приказ подписал министр культуры и спорта РК.

Освобождение от НДС вводится в действие с 26 марта 2023 года и действует до 1 января 2026 года.

Новое правило коснётся таких произведений искусства, как: