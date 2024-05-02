В Казахстане отменили Международный фестиваль шаров Qonaev International Balloon Festival, который был запланирован на 11-12 мая 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Фестиваль отменяется в связи с серьёзными стихийными бедствиями, которые привели к значительным разрушениям и угрозе безопасности для жителей нашей страны. В свете данных обстоятельств и в знак солидарности с пострадавшими проведение Международного фестиваля воздушных шаров считаем неприемлемым с точки зрения этических и гуманитарных аспектов.

Просим вашего понимания в сложившейся ситуации", – сообщили организаторы.

Сообщается, что фестиваль состоится в будущем, когда ситуация стабилизируется.

Фестиваль должен был пройти в посёлке Касымбек Алматинской области (в 30 км от Алматы). Хэдлайнерами мероприятия были заявлены музыкальные группы "Ирина Кайратовна", "Дискотека Авария" и DJ King Macarella.