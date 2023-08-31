В Казахстане около 382 тысяч первоклашек пойдут в школу в этом году

1 сентября впервые переступят порог школ около 382 тысяч детей, из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

По информации ведомства, больше всего первоклашек - в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях.

Отмечается, что в новом учебном году также будет обучаться рекордное количество выпускников, учащихся 11 классов – 188 900.

Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 миллиона казахстанцев.

Сообщается также, что 55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах. До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест. Всего в стране функционируют 7700 организаций среднего образования.